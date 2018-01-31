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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    Sakıp Aytaç’la ‘söz’ kestiler

    Sakıp Aytaç’la ‘söz’ kestiler
    Beşiktaş ara transfer döneminde bir futbolcu ile daha söz kesti. Kartal'ın, 26 yaşındaki sol bek Sakıb Aytaç ile önümüzdeki sezon için anlaştığı kaydedildi. Siyahbeyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Aytaç için bonservis bedeli ödemeyecek. Birçok takım tarafından takip edilen 'ın gelişiyle Beşiktaş'ta Adriano ve 'den sonra 3. sol bek olacak.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:47
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