Kupa heyecanı A Spor'da

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek. Çınar'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Beşiktaş'ta, G.Birliği maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.



Kasımpaşa maçında baldırında zorlama hisseden ve tedbir amaçlı oyundan çıkan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın bu akşam riske edilmesi beklenmiyor. Bu sezonki Türkiye Kupası serüvenine 5. turda Manisaspor ile eşleşerek başlayan siyah-beyazlılar, rakibini 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Osmanlıspor'un rakibi olan Kara Kartal, iç sahada oynadığı ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı. Beşiktaş, bugün yapacağı G.Birliği maçıyla Türkiye Kupası çeyrek finalindeki ilk maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 6 Şubat'ta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.