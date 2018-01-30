Kupa heyecanı A Spor'da
Beşiktaş ile G.Birliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Vodafone Park’ta kozlarını paylaşıyor. Saat 20.30’da başlayacak olan mücadele A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek. Çınar'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Beşiktaş'ta, G.Birliği maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
Kasımpaşa maçında baldırında zorlama hisseden ve tedbir amaçlı oyundan çıkan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın bu akşam riske edilmesi beklenmiyor. Bu sezonki Türkiye Kupası serüvenine 5. turda Manisaspor ile eşleşerek başlayan siyah-beyazlılar, rakibini 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Osmanlıspor'un rakibi olan Kara Kartal, iç sahada oynadığı ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı. Beşiktaş, bugün yapacağı G.Birliği maçıyla Türkiye Kupası çeyrek finalindeki ilk maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 6 Şubat'ta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
- 30 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:15
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Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Toplam 3
Yorum
u.açar bencede nokta transfer İnşallah iyi olur,birde Nasri yi alabilirsek kapalı defans sorunumuz kalmaz ş.ligi ve sper ligde 4sene daha rahatız.
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
gs insan doguyoruz da insan kalabilmek zor be kardesim,bu millet hangi ara bu kadar sefillestide,allahtan rahmet dilemekten baska,ne yapilir ki
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Kadını kurtarmak isteyen Genç futbolcu öldürüldü
Toplam 4
Yorum
Aydin Allah rahmetin eylesin, iyiki almanyada yasiyorum, türkiye yasanacak ülke degil, hep serseri dolu, birisine yardim etmek istersin, sonu ölüm
Kupa heyecanı A Spor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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