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    30 Ocak 2018, Salı
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    Kupa heyecanı A Spor'da

    Kupa heyecanı A Spor'da

    ile G.Birliği, Ziraat ilk maçında ’ta kozlarını paylaşıyor. Saat 20.30’da başlayacak olan mücadele A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak

    , Ziraat ilk karşılaşmasında 'ni ağırlıyor. Stadı'nda oynanacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı yönetecek. Çınar'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise olacak. Beşiktaş'ta, G.Birliği maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

    maçında baldırında zorlama hisseden ve tedbir amaçlı oyundan çıkan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın bu akşam riske edilmesi beklenmiyor. Bu sezonki Türkiye Kupası serüvenine 5. turda Manisaspor ile eşleşerek başlayan siyah-beyazlılar, rakibini 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda 'un rakibi olan , iç sahada oynadığı ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı. Beşiktaş, bugün yapacağı G.Birliği maçıyla Türkiye Kupası çeyrek finalindeki ilk maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 6 Şubat'ta 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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