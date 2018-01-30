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    30 Ocak 2018, Salı
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    Güneş-Özat karşı karşıya

    Güneş-Özat karşı karşıya
    İki takımın teknik direktörleri ile , kozlarını bugün kupada paylaşıyor. , geçen sezon Vodafone Park'ta oynanan ve 'ın 3-0 kazandığı maçta 'le yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Güneş, maç esnasında yanına gelen Ümit Özat için "Herhalde elimi öpmeye gelmiştir" ifadelerini kullanmış, Özat da Şenol Güneş'in bu cümlesinin ardından, "Bir daha elini öpmem. 80 yaşından sonra 'a gelince değişmiş" cevabını vermişti. İki teknik adam, yaşanan bu tartışmanın ardından uzun süre sonra ilk kez karşı karşıya gelecek.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
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