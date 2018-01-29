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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Kupa bizim için önemli

    Kupa bizim için önemli
    'ta teknik direktör , kupaya önem verdiklerini kaydetti. Deneyimli çalıştırıcı "Hem ben hem Beşiktaş uzun zamandır kazanamıyoruz. Bu duruma bu sezon son vermek istiyoruz. Üç kulvarı birden sürükleyecek oyunculara sahibiz. Kupa maçlarına büyük önem vereceğiz. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı müzemize götürmek. Bunu başaracak güçteyiz" diye konuştu.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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