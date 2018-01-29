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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    "Bir yere gitmiyorum"

    "Bir yere gitmiyorum"

    ’nın bonservis haklarını elinde bulunduran , Çin’in Yatai takımıyla görüşmeleri sürdürüyor. Ancak Brezilyalı yıldız tavrını bir kez daha net şekilde açıkladı: ’ta kalacağım

    'de son 2 haftada kaydettiği 4 golle Kartal'ı uçuran Anderson 'nın peşindeki kuyruk bitmek bilmiyor. Çin'in Changchun Yatai takımı, ile 1 haftadır pazarlıkta. Portekiz kulübü pazarlıklar sürerken 'ya da görüşünü sordu, "Ben bu yaşta Çin'e gitmem" yanıtını aldı. Brezilyalı yıldızın bu sözlerine rağmen , Yatai ile görüşmeleri sürdürdü. Portekiz ekibinin bonservis bedelini 40 milyon euro'ya çıkarmasıyla Çin kulübü geri adım atarken, Talisca'ya ikinci kez fikri soruldu. 23 yaşındaki futbolcu aynı yanıtı verdi: "Ben 'ta kalacağım" Bu gelişme üzerine Talisca pazarlıkları sona erdi. Başarılı futbolcunun ile olan 2 yıllık kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Siyah-beyazlılar kararı sezon sonu verecek
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:01
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