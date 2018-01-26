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    26 Ocak 2018, Cuma
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    ’dan para cezası

    PFDK’dan para cezası
    , Antalya maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 'dan ceza aldı. Yapılan açıklama şöyle: "Beşiktaş'ın; 21.01.2018 tarihindeki Antalyaspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:41
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