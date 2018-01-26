Paşa paşa kazanmalıyız
Eksik ve sakatı bulunmayan siyah-beyazlılar , Vodafone Park'ta saha ve seyirci avantajını kullanarak rakibini yıkmayı planlıyor
İÇERDE KAYBETMİYOR
BEŞİKTAŞ, ligde iç sahada başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı son 35 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 28'i de Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 35 lig karşılaşmasında 28 galibiyet ve 7 beraberlik aldı ve bu periyotta tam 91 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 87 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 25 gol yedi. Kartal, Kasımpaşa'yı da mağlup ederek zirve yarışından kopmak istemiyor.
KAZA İSTEMİYORUM
TEKNİK direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa'ya karşı ideal kadroyu sahaya sürmenin planlarını yapıyor. Sakatlıkları sebebiyle Antalyaspor karşısında Pepe ve Tosic'ten faydalanamayan ve Medel-Vida ikilisini oynatan tecrübeli teknik adam, her iki futbolcunun da iyileşip hafta içi idmanlara çıkmasıyla ideal defans kurgusuna dönmeyi düşünüyor. Şenol Güneş'in kritik maç öncesi oyuncularıyla yaptığı son görüşmede, "İkinci yarıya galibiyetle başladık, böyle devam etmeli. Kazanmaktan başka çare yok. Bu virajı mutlaka kazasız dönmemiz gerekiyor" uyarısında bulundu.
Sahasındaki son 35 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Kara Kartal, Kasımpaşa'yı da yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor
Teknik direktör Güneş oyuncularına, "Kazanmaktan başka çare yok.Bu virajı mutlaka kazasız dönmemiz gerekiyor" uyarısında bulundu
Üç yıldız sarı kart sınırında
BEŞİKTAŞ'ta Kasımpaşa maçı öncesinde 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Babel, Talisca ve Pepe, Süper Lig'in ilk yarısında gördükleri 3 sarı kart ile ceza sınırına gelmiş durumda. Üç Kartal da bu akşam sarı kart görmeleri durumunda 20'nci haftada deplasmanda oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek.
EDUOK'A dikkat!
İkinci yarıya Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan 3-2'lik galibiyet ile başlayan Kasımpaşa, ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. İstanbul ekibinde son hafta alınan galibiyette 3 golün ikisini kaydeden Samuel Eduok, lacivert-beyazlıların en skorer ismi. Kasımpaşa'da Veysel Sarı, Beşiktaş'a karşı sarı kart görmesi durumunda 20. haftada oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Beşiktaş 19-3 önde
Beşiktaş ile Kasımpaşa 30. kez mücadele edecek. Ligde geride kalan 29 maçta Beşiktaş'ın 19 galibiyeti bulunurken, Kasımpaşa ise sadece 3 kez üç puana ulaşan taraf oldu. Kasımpaşa, son dönemde Beşiktaş ile ligde oynadığı son karşılaşmalarda rakibinden puan ve puanlar almayı başardı. İki takım arasındaki son 5 müsabakada siyah-beyazlılar bir kez 3 puan alırken, Kasımpaşa ise 2 galibiyet elde etti, 2 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:36
-
Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
-
Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
-
Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
Paşa paşa kazanmalıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.