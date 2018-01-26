Aşkı için 5 gol attı
Vagner Love'un gerçek adı Vagner Silva de Souza...
Vagner Love, geride kalan 18 haftada 1232 dakikada 10 gol, 3 asist ile oynadı. Maç başına 4.4 şutla ligin en fazla şut deneyen, 2.3'le de ligin en isabetli şut atan ismi oldu. Aynı zamanda Gomis'ten sonra 2.6'lık oranla ceza sahasından en fazla şut atan ismi de Love.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:53
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
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