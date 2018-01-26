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    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Aşkı için 5 gol attı

    Aşkı için 5 gol attı

    'un gerçek adı Vagner Silva de Souza...

    Love adı "aşkın forveti"nden geliyor. Love'ın isim babası Palmeiras U-20 takımının 2000'lerin başındaki teknik direktörü Karmino Colombini... Çıkış noktası ise çok ilginç. Vagner, o dönemde bir kıza aşıktır ve idmana kız arkadaşını getirir. Colombini, "Çok mu seviyorsun?" deyince Vagner, "futbol kadar" yanıtını verir. Colombini de, o hafta sonundaki maça kız arkadaşını da getirmesini ister. Vagner de kız arkadaşını getirir ve o maçta 5 gol atar. O günden sonrası adı '' olarak kalır.


    Vagner Love, geride kalan 18 haftada 1232 dakikada 10 gol, 3 asist ile oynadı. Maç başına 4.4 şutla ligin en fazla şut deneyen, 2.3'le de ligin en isabetli şut atan ismi oldu. Aynı zamanda 'ten sonra 2.6'lık oranla ceza sahasından en fazla şut atan ismi de Love.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:53
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