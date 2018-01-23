Talisca'ya dev teklif! Kabul etti...
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Çin yolcusu...
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 11:11
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Janssen müjdesi
Toplam 3
Yorum
objektif fenerli Şu zavallı yönetime bakarmısın 4 senedir aynı devre arası transfer yapamıyor neymiş takıma uyum sağlayamaz diye açık söyleyin iflas ettik
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Ozi: Gülecek değilim
Toplam 3
Yorum
duro böyle bir takimda herkes oynamak istiyor kimse ben cikayim yatayim demiyor bazi takimlardaki gibi anlayis göstermek lazim abartmamak kaydiyl
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Beşiktaş'ta gözler transferde
Toplam 3
Yorum
Carsi09 tosic kalir günes vermez.Love gelir Zeki gelir.Baska da transfer olmaz.Lige yeter de artar bu kadro.bayern maclarinda da süpriz bekliyoruz
Talisca'ya dev teklif! Kabul etti... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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