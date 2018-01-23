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    23 Ocak 2018, Salı
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    'ya dev teklif! Kabul etti...

    Talisca'ya dev teklif! Kabul etti...

    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Çin yolcusu...

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:11
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