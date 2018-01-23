Love'da sona doğru
Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Bursaspor'u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor çalışmalarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti. Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Vagner Love ise akşam yapılan idmana çıkmadı.
Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde günün ikinci idmanını yaptı. Sabah spor salonunda aletli çalışma yapan turuncu yeşilli ekip, akşam idmanına topla ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci bölümünü ise futbolcular taktiksel idmanla tamamladı. Antrenmana sakatlığı devam eden Mbilla katılmazken, sakat Maniatis ise takımdan ayrı çalıştı.
Ayrıca sabah idmanına çıkan Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love, akşam idmanına çıkmadı. İzinli olduğu öğrenilen Vagner Love'un, Alanyaspor tesislerinde Beşiktaş ile transferi konusunda görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 18:14
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
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