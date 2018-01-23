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    23 Ocak 2018, Salı
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    Love'da sona doğru

    Love'da sona doğru

    'in 19'uncu haftasında sahasında Bursaspor'u ağırlayacak olan Aytemiz çalışmalarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti. 'a olacağı iddia edilen ise akşam yapılan idmana çıkmadı.

    Aytemiz , Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde günün ikinci idmanını yaptı. Sabah spor salonunda aletli çalışma yapan turuncu yeşilli ekip, akşam idmanına topla ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ikinci bölümünü ise futbolcular taktiksel idmanla tamamladı. Antrenmana sakatlığı devam eden Mbilla katılmazken, sakat Maniatis ise takımdan ayrı çalıştı.

    Ayrıca sabah idmanına çıkan 'un golcüsü , akşam idmanına çıkmadı. İzinli olduğu öğrenilen 'un, Alanyaspor tesislerinde ile transferi konusunda görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:14
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