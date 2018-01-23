CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Toshack: "'ın yaptıkları muazzam"

    Toshack: "<a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın yaptıkları muazzam"

    Eski Teknik Direktörü , siyah-beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile yapacağı karşılaşmalarda çeyrek final için şansının bulunduğunu söyledi.

    Siyah-beyazlı ekipte 1997-1998 yıllarında görev yapan Toshack, 'ın karşısındaki şansını değerlendirdi.

    'ın 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ile oynadığı karşılaşmada teknik direktör olan Toshack, geçmiş döneme göre siyah-beyazlı ekibin Alman ekibi karşısında daha iyi konumda olduğunu dile getirdi.

    Bayern Münih ile geçmişte çok zor dönemde eşleştiklerini belirten Toshack, "Rakiple yaptığımız iki maçı da 2-0'lık skorlarla kaybetmiştik. Şu anki Beşiktaş, Bayern Münih'i yenip tur atlamaya benim dönemime göre daha yakın. Yine de işi gerçekten çok zor. Umarım yanılırım. Bayern Münih, 'nın bir numaralı kulübü." dedi.

    Beşiktaş'ı bu sezon çok iyi takip edemediğini vurgulayan , "Ancak Şampiyonlar Ligi skorlarını yakından takip ettim. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları muazzam. Herkesin başaramayacağı şeyleri gerçekleştirdiler. Kimsenin beklemediği şeyleri başardılar. Umarım yine şampiyon olurlar." diye konuştu.



    "Beşiktaş'ın çok iyi teknik direktörü var"
    Siyah-beyazlı ekipte yeniden görev yapmak isteyip istemeyeceği sorusunu yanıtlayan Toshack, artık kendisinin kariyerini tamamladığını söyledi.

    Artık torunlarıyla ilgilendiğini vurgulayan Toshack, "Tabii ki Beşiktaş'ta çalışmayı çok isterim ama benim için bitti. Beşiktaş'ın da çok iyi bir teknik direktörü var. Çok iyi işler yaptığı için böyle bir şey gerektirmez." ifadelerini kullandı.

    Bir ödül töreni için 'ye gelen Toshack, yeniden 'da bulunmanın kendisini mutlu ettiğini kaydederek, "'ye ve 'a dönmek müthiş. Beşiktaş ile ilgili güzel anılarım var. Türk insanı çok iyi. Her geldiğimde anılarım canlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Toshack: "'ın yaptıkları muazzam" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN