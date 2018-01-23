Q7&Negredo krizi

Ligde ikinci yarıya Antalya galibiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta can sıkıcı bir gelişme yaşanıyor... Siyah- Beyazlılar'ın iki önemli yıldıız Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo arasında soğuk savaş yaşandığı iddia ediliyor. Hatta Quaresma'nın kriz yaşadığı İspanyol yıldıza bilerek pas atmadığı öne sürülüyor.