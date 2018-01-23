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    23 Ocak 2018, Salı
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    & krizi

    Q7&Negredo krizi

    Ligde ikinci yarıya Antalya galibiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta can sıkıcı bir gelişme yaşanıyor... Siyah- Beyazlılar'ın iki önemli yıldıız Ricardo Quaresma ve Alvaro Negredo arasında soğuk savaş yaşandığı iddia ediliyor. Hatta Quaresma'nın kriz yaşadığı İspanyol yıldıza bilerek pas atmadığı öne sürülüyor.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:45
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