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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Vagnar Love geliyor!

    Vagnar Love geliyor!

    Brezilyalı forvetle anlaşan , Alanyaspor ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi, geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan yıldız futbolcu için 4 milyon Euro talep etti. Siyah-beyazlılar ise rakamı 2 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışıyor. Ama Alanya bu rakamı beğenmedi

    'un gidişi sonrası, takıma tecrübeli bir forvet kazandırmak isteyen yönetimi, İngiltere'de Slimani, Giroud, Welbeck ve Sakho için yaptığı görüşmelerde yüksek rakam engeline takılınca, rotasını Türkiye'ye çevirmişti... Siyah-beyazlılar, hedeflerindeki ilk isim olan Vagner Love'la prensip anlaşmasına vardı... Alanyaspor'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı golcünün, "Kulübümle anlaşırsanız seve seve Beşiktaş formasını giyerim" dediği öğrenildi. Oyuncu ile anlaştıktan sonra Alanyaspor'la pazarlıklara başlayan Beşiktaş Başkanı ve ekibi, talep edilen 4 milyon Euro bonservis bedelini, 2 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışıyor...
    Görüşmelerin sürdüğü ve siyah-beyazlıların bu transferi hafta içerisinde bitirmeyi planladığı ifade edildi. Love'ın da Alanyaspor yönetiminden bonservisi için kolaylık talep ettiği gelen bilgilerarasında.

    23 golle geçen sezon 'in en skorer futbolcusu olan Love, bu sezon ise 14 maçta 11 kez ağları sarstı. Brezilyalı, Türkiye Kupası'nda da 1 gol attı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:35
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