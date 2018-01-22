Vagnar Love geliyor!
Brezilyalı forvetle anlaşan Beşiktaş, Alanyaspor ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Akdeniz ekibi, geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan yıldız futbolcu için 4 milyon Euro talep etti. Siyah-beyazlılar ise rakamı 2 milyon Euro seviyesine çekmeye çalışıyor. Ama Alanya bu rakamı beğenmedi
Görüşmelerin sürdüğü ve siyah-beyazlıların bu transferi hafta içerisinde bitirmeyi planladığı ifade edildi. Love'ın da Alanyaspor yönetiminden bonservisi için kolaylık talep ettiği gelen bilgilerarasında.
23 golle geçen sezon Süper Lig'in en skorer futbolcusu olan Love, bu sezon ise 14 maçta 11 kez ağları sarstı. Brezilyalı, Türkiye Kupası'nda da 1 gol attı.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:35
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 12
Yorum
ts3561 ben bildim bileli bizim 10kişiye karşı oynadığımız hiç yok yenilmekten kılpayı kurtulduk
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Kalkavan skandalı
Toplam 6
Yorum
ts3561 resmen katletti maçı zırt pırt düdük çaldı bukadar vasatlık olmazya
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Kaosa alet olmayın
Toplam 2
Yorum
tutkun61 En büyük kaos bizim kendi taraftarımızdan oluyor;lakin artık yönetimde büyük takım yönettiğinin farkına varmalı..
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