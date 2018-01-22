Taraftarları taşıyan otobüs devrildi
Kütahya'da, Beşiktaş taraftarını taşıyan otobüsün refüje devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının ardından sonra İstanbul'a dönen siyah-beyazlı taraftarları taşıyan otobüs, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 9. kilometresinde refüje devrildi.
Kazada sürücü otobüste bulunanlardan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:40
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HavalArda
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kısa süre önce Arda Başakşehire giderse o takım şampiyon olur dedik.Dediğimizin arkasındayız.Yani bizim GS'ye selam olsun.
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Vagnar Love geliyor!
Toplam 1
Yorum
atogen İş yapar.
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 13
Yorum
muzaffer ts hoca 10 kişi kalmış takımın yapması gerekeni anlatıyor. bir terslik var.
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