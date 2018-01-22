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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Taraftarları taşıyan otobüs devrildi

    Taraftarları taşıyan otobüs devrildi

    Kütahya'da, taraftarını taşıyan otobüsün refüje devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

    Antalyaspor- karşılaşmasının ardından sonra İstanbul'a dönen siyah-beyazlı taraftarları taşıyan otobüs, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 9. kilometresinde refüje devrildi.

    Kazada sürücü otobüste bulunanlardan 7 kişi yaralandı.

    Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:40
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