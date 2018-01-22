Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalyaspor galibiyetiyle giren Beşiktaş, hafta sonu oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:07
-
Bir gol bir penaltı güme gitti!
Toplam 11
Yorum
recep biz de fener lehine gibi görünenleri abartili bir sekilde gündeme tasiyip,aleyhine yapilan katliamlari unutturacak yayin anlayisini izlemek
-
Tek hedef 3 puan
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST EGER HAKEMLER Bİ DALKAVUKLUK YAPMAZSA GS PUAN VEYA PUANLAR KAYBEDER.
-
Bir gol bir penaltı güme gitti!
Toplam 11
Yorum
Düsseldorf'lu Hakemin bıyıkları olsaydı, GOLÜ yine SAYMAZDI ama,,,,,penaltıyı kesin verirdi !
Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.