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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    'ta hazırlıklar başladı

    Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı

    'in ikinci yarısına galibiyetiyle giren , hafta sonu oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

    karşısında 2-1 kazanarak puanını 33'e yükselten , hafta sonunda oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Yağmur altında basına kapalı olarak yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki çalışmada Antalyaspor'a karşı forma giyen isimler salonda rejenarasyon yaptı. Isınma koşuları, açma-germe ve istasyon koşuları ile başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2, orta çalışması ve dar alanda kontrol pas idmanıyla devam etti. Çalışma dar alanda yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla son buldu. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:07
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