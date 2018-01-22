Beşiktaş'ı yenersek şampiyonuz!
BAYERN SERİYE BAĞLADI
Bayern Münih dün ligde Bremen'i 4-2 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Bayern'in gollerini Müller (2) ve Lewandowski (2) attı. Konuk ekibin sayılarını ise Gondorf ve Süle (kendi kalesine) kaydetti.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 07:20
-
'Sihirbaz' Haldun Üstünel dönüyor!
Toplam 2
Yorum
UaTX Helal olsun camiaya emegi gecen herkezi topluyor, tesekkurler baskanim
-
Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
-
''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
Beşiktaş'ı yenersek şampiyonuz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.