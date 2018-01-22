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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    'ı yenersek şampiyonuz!

    Beşiktaş'ı yenersek şampiyonuz!
    Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Alman basınına verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maçının önemine dikkat çekti. Bild Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, "Bizim için Beşiktaş kırılma maçlarından biri olacak. Kolay değil ama onları eleyebilirsek, daha sonra gelen takımları da eleyebiliriz" dedi.

    BAYERN SERİYE BAĞLADI
    Bayern Münih dün ligde Bremen'i 4-2 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. Bayern'in gollerini Müller (2) ve Lewandowski (2) attı. Konuk ekibin sayılarını ise Gondorf ve Süle (kendi kalesine) kaydetti.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:20
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