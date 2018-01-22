Spor yazarları Beşiktaş maçını yorumladı
Erman Toroğlu: Hadi oradan ya!
Beşiktaş keyif vermiyor. Aslında şöyle de diyebilirsiniz;
Akordu bozuk orkestra gibi çalıyor! Hep beraber tempolu çalıp dinleyenlere keyif vermiyorlar. Birisi bir şeyi iyi yaparken, diğeri bozuk yapıyor. Bir müddet sonra o iyi yapan da bozuluyor, bu sefer bozuk çalanlar iyi şeyler yapıyor. Yani ritmi tutturamıyorlar, kesik kesik oynuyorlar.
Kesilmiş süt de biliyorsunuz içilmez!
Beşiktaş'a karşı dün biraz daha çabuk oynayan, dirençli bir takım olsa siyah-beyazlıların işini bitirirlerdi.
Bu Antalyaspor bile kaç tane pozisyona girdi.
Dönüyoruz maça iki tane pozisyon var… VAR sistemi olsaydı, yani iş televizyona kalsaydı ne olurdu? Maç bu neticeyle bitmezdi. Neden? Hakemin Babel'in faul yaptığı gerekçesiyle iptal ettiği gol tartışılır. Hani var ya sana göre, bana göre işte öyle! Bana göre faul değil. Sebebi, top havadan gelirken Babel topa doğru yükseliyor, rakibe en ufak bir hareketi yok. Önündeki Antalyasporlu oyuncu topa bakıyor ama yükselemiyor. Babel yükselip, topa vurduğunda Antalyalı oyuncu altta kalıyor.
Yani Babel, rakibin omuzuna ve sırtına basarak yükselmiyor. Zaten yükselmiş… En yüksek yerde rakibiyle bir kontağa giriyor. Burada Babel'in ne günahı var? Adam oyun kuralları içinde, dürüstçe kendi işini yapıyor ve devamında Talisca'nın attığı gol iptal ediliyor. Tartışılır mı? Bazıları tartışabilir.
Amma velakin Medel'in bir pozisyonu var, hakemin gözü önünde. Net penaltı! Topu elinin üzeriyle çeviriyor. Biraz futboldan nasibini alan hakem bu pozisyonda o hareketin yapılabileceğini düşünür.
Hakem Metin Şentürk olsa bile bu penaltıyı verirdi.
Yani VAR sistemi olsaydı maç 90 dakika sonunda 2-2 biterdi. Yani adalet yerini bulurdu.
Bakınız! Verilmeyen gol tartışılır diyorum. Sana göredir, bana göredir. Ama Medel'in pozisyonu tartışılmaz.
Eee hakem maça tesir etti mi, etmedi mi?
Buyurun buradan yakın! Çünkü bu penaltı pozisyonu yalnız Beşiktaş'ı da ilgilendirmiyor, Antalyaspor'u, düşme hattındaki rakiplerini, Beşiktaş'la beraber şampiyonluğa giden tüm takımları etkiliyor.
Eee hakem görmedi, hakem gördü vermedi, hakemin yüreği yetmedi vermedi. Sonra diyorlar ki;
Hakem maça tesir etmedi! Hadi oradan ya!
TALiSCA'YI KİLİTLE YETER
Beşiktaş orta sahasına bakıyorsunuz, Atiba geriye doğru oynuyor. Talisca da ileri doğru oynuyor ki şu anda Beşiktaş'ta ondan başka yüzde 100 gole giden, rakip için en tehlikeli olabilecek başka biri yok. Yani Beşiktaş'a karşı üç forveti markaja almaya gerek yok. Ama Talisca'yı gözden kaçırma! Beşiktaş ileride dörtlü oynayınca Oğuzhan arada tek kalıyor, sağa koşuyor, sola koşuyor. Rakip üst üste 3-4 pas yapınca haliyle pili de bitiyor!.
Rıdvan Dilmen: Hücum iyi defans kötü
Antalya'da dün gece iki tane savunma yapamayan takım karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın hücumda problemi yok. Çok etkili geliyorlar, özellikle ilk yarıda üst üste kornerler kullandılar. Quaresma, Babel şut atıyor. Talisca da çok etkili oynadı. Sezon başından beri Şampiyonlar Ligi gruplarının dışında ligdeki en iştahlı maçını oynadı diyebiliriz onun için. Pozisyonları vardı Beşiktaş'ın ama takım savunmasında merkezdeki ikili Vida ile Medel ilk kez birlikte oynadılar. Uyumsuzluk kendini gösterdi. Özellikle ilk yarıda top rakipteyken Beşiktaş'ı beğenmedim.
Rakip ikinci bölgeyi çok rahat geçti. Yine ilk yarıda Beşiktaş'ın verilmeyen golünde Babel sanki sağ elinden destek alarak faul yapıyor.
Talisca mükemmel bir forvet arkası.. Bence Şenol hoca, Oğuzhan değişikliği yanlıştı. İyi oynuyordu.
Beşiktaş iyi bir santrfor alırsa önde problemi yok diyebiliriz. Medel var mesela, her yere yama yapabiliyorsunuz.
Vida'nın ise Tosic'ten formayı zor alacağını düşünüyorum. Ama bir maç üzerinden yapıyorum bu yorumu tabii ki. Beşiktaş'ın mutlak kazanması gereken bir maçtı. 5 haftalık periyotta büyük sıkıntı yaşayacaklardı. Bu deplasmanda alınan 3 puan siyah-beyazlılar için çok önemli. Başakşehir gündüz kazandı yani dün gece oynamadan 9 puan geridesiniz. Fenerbahçe'nin de 6 puan gerisindesiniz. Böyle bir tabloda maça çıkıyorsunuz ve 1-0 geriye düşüyorsunuz. Kolay bir durum değil.
İki takım için de taktik disiplini 10 üzerinden 2 veririm bu maça... Hakem Halis Özkahya da berbat maç yönetti. Halis Özkahya Antalyaspor'un net bir penaltısını vermedi. Berbat bir maç yönetti.
İlk yarıda Babel'in pozisyonu yüzünden sıkıntı yaşadı.
İkinci yarıda Antalya'nın penaltısını vermedi.
Antalya'da Beşiktaş'ın kalite farkı ortaya çıktı. Antalya takımına da bir şey olmuş. Depresyon geçiriyor belli. Gelen oyuncuların elektriği, psikolojisi iyi değil. Eto'o'nun sözleşmesi feshedilecek deniyor.
Bir an önce toparlanmaları gerekiyor. Ayrıca bir parantez de sahanın zeminine açmak istiyorum. Bu zemin, günümüzde geride kalmış bir zemin. Antalya gibi bir stada hiç yakışmıyor.
BARCELONA GİBİLER
Başakşehir dün Bursa deplasmanında 3-0 kazanıp çok önemli 3 puan aldı. Karşılaşmanın son 25 dakikası yani skor 2-0 olduktan sonra artık antrenman havasına girdi mücadele.
Sanki ikinci bir Barcelona seyrettik.
Bursa da oyundan düştü. Başakşehir'in attığı ikinci golün okullarda gösterilmesi lazım ders olarak. Paslaşmalar çok güzeldi. Başakşehir'in futbolu için söylenecek çok şey var..
Sinan Vardar: Talisca şov
Beşiktaş için Antalyaspor karşılaşması çok önemliydi. Siyahbeyazlı takım dünkü maçtan önce lider Başakşehir'den 9 puan, Fenerbahçe'den 6 puan gerideydi. Bu atmosferde sahaya çıkan Beşiktaş geriye düştüğü mücadeleyi Talisca'nın harika golleriyle kazanmasını bildi ve zirveden uzak kalmadı.
Dünkü maçın yıldızı tabii ki büyük yetenek Talisca idi.
Brezilyalı futbolcunun iştahlı futbolu takımı ateşlerken harika 2 de gol attı. Talisca, ligin ilk devresinde inişli çıkışlı bir performans gösterirken zaman zaman eleştirilerimizden nasibini almıştı. Hafta içinde oynanan Osmanlıspor kupa maçının ardından dün de sahanın en iyisi Talisca idi. Onun bu formu Beşiktaş için büyük artı...
Beşiktaş'ta dün eksikler can sıkıcıydı.
Pepe ve Tosic'in yokluğunda Vida- Medel ikilisi uyumsuzdu. Erken yenen golün dışında ilk 45 dakikada özellikle kanatlardan gelen ortalarda tehlike canları çaldı. Yeni transfer Vida özellikle çabuk kademe girişini beğendim. Hırvat futbolcu ilk maçı olmasına rağmen tecrübesini konuştu ama Medel siyahbeyazlı takımın ileri çıkışlarında adeta el freni gibiydi. Tabii şunu belirteyim;
Vida tabii ki kaliteli bir kumaş ama henüz daha Tosic kadar iyi değil.
Forvet alınması şart
Beşiktaş'ın dün iyileri; Quaresma ve Oğuzhan'dı. İki futbolcu da dünkü 3 puan çok mücadele etti. Negredo ise çok tutuktu. Açık ve net söylemek gerekirse Beşiktaş; Cenk Tosun'u çok arar.
Beşiktaş'ın çok acil forvete ihtiyacı var. Atiba çok koşarken Caner yine gereksiz gergindi.
Antalyaspor da çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Ev sahibi ekibin dün 5 futbolcusu sakattı. Nasri ve Eto'o'nun nerede oldukları belli değil! Bu zor dönemi Hamza Hamzaoğlu ile birlikte atlatacaklarına inanıyorum.
Devletimiz çok güzel statlar yapıyor.
Antalya'nın Stadı harika ama zeminin bu kadar kısa zamanda bu kadar çabuk bozulması hem çok şaşırtıcı, hem çok üzücü.
Hakem Halis Özkahya'yı dün beğenmedim. Vasatın altında bir yönetim gösterirken zaman zaman verdiği kararlarla iki takımın da tepkisini çekti.
Turgay Demir: Yeter artık Q7!
Ligin ikinci yarıları böyledir, kağıt üzerinde kolay görünen maçlar bile zor olur.
Çünkü artık hataların telafisi yok, herkes neyi var, neyi yoksa ortaya koymaya çalışır. Şampiyonluğun güçlü adayı Beşiktaş karşısında Antalyaspor'un yaptığı da budur.
Samuel Eto'o gibi bir yıldızın yokluğuna rağmen beklenenden çok daha iyi oynadılar. Bunda hem Hamza hocanın dokunuşlarının payı olabilir, hem de rakibin Beşiktaş olmasının.
Anadolu takımında oynayan futbolcuların bu maçları vitrin olarak görüp daha iyi motive oldukları kesin. Bir başka faktör ise maçın ilk dakikasında net gollük pozisyonun yanlış ofsayt bayrağı ile kesilmesi ve Beşiktaş'ın net golünün verilmemesidir.
23. dakikada beraberliği yakalamasına hakem izin vermiş olsa maçın zorluk derecesi epey bir azalırdı.
Anderson Talisca'nın sayılan iki golü dışında ilk attığı golde çok temizdi. O pozisyonda faul olduğunu söyleyen hakeme şunu sormak gerek; aynı pozisyonu savunma oyuncusu yapsa penaltı verebilecek misin!?
Hakemliği bilmiyor
Antalyaspor'un da bir penaltısını vermeyen Halis Özkahya ismi ile hakem kelimesi yan yana kesinlikle iyi durmuyor. Net!
Şenol Güneş yeni transfer Vida'yı Gary Medel'le birlikte göbeğe koydu. Keşke Vida-Mitrovic yapsaydı, daha uyumlu olabilirlerdi. Bu takdirde Medel'i orta sahada kullanmak da mümkün olabilirdi. Beşiktaş devre arasında iyi çalıştı, orta sahada Gary Medel'i kullandığında temposu artacak pas trafiği trafiği de beklenen düzeye gelecektir.
Ancaaaaak!.. Beşiktaş kesinlikle Ricardo Quaresma'ya bir çözüm üretmesi gerekir. Bildiğini okuyan Portekizli, yaptığı orta yanlışlıkla Negredo'ya gelecek diye ödü patlıyor. O nedenle topu sürekli arka direğe göndermekte.
Allah'tan Talisca bu durumu fark etti de kolay görünen şu maçta bir kaza olmadı. Aksi halde ister inanın, ister inanmayın Quaresma'nın başı büyük dertteydi.
Ertem Şener: Kötü oyna kazan!
Quaresma, Vida, Negredo, Pepe, Adriano, Caner, Oğuzhan, Medel, Babel.
Tarihinin en büyük, en muhteşem kadrosu değil mi? Bir hafta coşan, vuran, parçalayan Beşiktaş bir sonraki maçta tuhaf tuhaf futboluyla, garip garip skorlar almıyor mu?
Kazanırken bile korkutmuyor mu?
Tutarsız bir Beşiktaş izliyoruz bu sezon.
90 dakikasında bile istikrar yok. İlk yarısı ve ikinci yarısı siyah ve beyaz kadar farklı. Ben de devre arasında başladım bu yazıya.
İkinci yarı neler olacak bilemiyorum!
Skora göre yazmayacağım. Geleneğimi bozmayacağım.
İkinci 45'te 5 gol de atsa Beşiktaş yine düşündüklerimi yazacağım.
Tamam Beşiktaş bu sezon biraz şansız ama iyi durumda değil.
Çözüm üretmiyor.
Tek formüle dayanmış Şenol hoca;
Quaresma'ya verin sonrasında ne olursa olsun!
Artık Beşiktaş için iyi futbol değil iyi sonuç lazım. Skor lazım skor.
Bana ne Beşiktaş ligin en iyi oynayan takımlarının başında geliyor muş!
Eeeee? Kayıplar ne olacak?
İyi futbol oynayıp kaybettikten sonra ne yapayım iyi futbolu? Başakşehir yürüyerek kazandı Bursaspor maçını. İyi oynayan değil iyi kazanan takım olmalı Beşiktaş.
Mitroviç niye yok?
Geçen hafta içinde Ziraat Türkiye kupası maçı sonrasında Mitroviç için 'maçın en iyisiydi' diyen Şenol Güneş, Antalya'da Vida'nın yanında Medel'i neden oynattı?
En azından milli takım antrenmanlarından birbirlerini çok iyi tanıyan Vida ile Mitroviç ikilisi denenemez miydi?
İlk yarıda fazlasıyla top kaybı yapan Caner ve Atiba'nın yerine ikinci yarıda Gönül ile Mitroviç başlayamaz mıydı?
Talisca bu sezon belkide ilk kez kazanmayı fazlasıyla istedi. Her yerde o vardı. Babel ile Quaresma ona yakın isimlerdi.
Vida adam adama iyiydi hep ama çıkarken aynı etkide değildi.
İkinci yarıda Medel'in topa elle müdahelesine penaltı veremeyen Halis Özkahya'nın aklı ilk yarıda Talisca'nın ağlara gidip veremediği golde kalmıştı.
Vicdani borcunu ödedi Beşiktaş'a, veremediği penaltıyla!
Oğuzhan ve Talisca'nın liderliğinde orta sahadan saldıran Beşiktaş Quaresma'nın da klasikleşen desteği ile maçı kazandı. 3 puandı önemli olan. İyi futbol ise önemsiz olan.
Tıpkı F.Bahçe gibi ite kaka, zar zor götürecek Beşiktaş ligi.
Beşiktaş yönetimi iyi bir golcü alıp tüm sorumluluğu Şenol Güneş ve oyunculara yükleyecek.
Şampiyon olurlarsa yönetime yazar.
Kaybedilirse Şenol Güneş ve futbolculara!
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