Spor yazarları Beşiktaş maçını yorumladı

Erman Toroğlu: Hadi oradan ya!

Beşiktaş keyif vermiyor. Aslında şöyle de diyebilirsiniz;

Akordu bozuk orkestra gibi çalıyor! Hep beraber tempolu çalıp dinleyenlere keyif vermiyorlar. Birisi bir şeyi iyi yaparken, diğeri bozuk yapıyor. Bir müddet sonra o iyi yapan da bozuluyor, bu sefer bozuk çalanlar iyi şeyler yapıyor. Yani ritmi tutturamıyorlar, kesik kesik oynuyorlar.

Kesilmiş süt de biliyorsunuz içilmez!

Beşiktaş'a karşı dün biraz daha çabuk oynayan, dirençli bir takım olsa siyah-beyazlıların işini bitirirlerdi.

Bu Antalyaspor bile kaç tane pozisyona girdi.

Dönüyoruz maça iki tane pozisyon var… VAR sistemi olsaydı, yani iş televizyona kalsaydı ne olurdu? Maç bu neticeyle bitmezdi. Neden? Hakemin Babel'in faul yaptığı gerekçesiyle iptal ettiği gol tartışılır. Hani var ya sana göre, bana göre işte öyle! Bana göre faul değil. Sebebi, top havadan gelirken Babel topa doğru yükseliyor, rakibe en ufak bir hareketi yok. Önündeki Antalyasporlu oyuncu topa bakıyor ama yükselemiyor. Babel yükselip, topa vurduğunda Antalyalı oyuncu altta kalıyor.