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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    bitti! ...

    Transfer bitti! Vagner Love...

    Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu, Vagner Love için Fikret Orman'la görüştüğünü ve oyuncuyu satmayı düşünmediklerini söylemişti...

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:27
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