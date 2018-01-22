Transfer bitti! Vagner Love...
Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu, Vagner Love için Fikret Orman'la görüştüğünü ve oyuncuyu satmayı düşünmediklerini söylemişti...
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:27
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
dr oz saçmalığa bak evine tv alıyorsun örneğin ama göstermesin diyebilirmisin.O zaman taraftar niye maça gelsinki keyif almayacaksa.boşadamsın
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
oktay şu zihniyeti taşıyandan başarı bekleyen insanlar bence hiç maça gitmesin.eğer oynadığın oyundan keyif almıyor yada vermiyorsan ne işin var
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HavalArda
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kısa süre önce Arda Başakşehire giderse o takım şampiyon olur dedik.Dediğimizin arkasındayız.Yani bizim GS'ye selam olsun.
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