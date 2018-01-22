Bir gol bir penaltı güme gitti!
Antalya’da dün başlangıç düdüğünden bitime kadar büyük heyecan vardı. Ancak hakem kararları da çok tartışıldı. 25’te Talisca’nın golünü iptal eden Özkahya, Medel’in ceza sahasında eline çarpan topu da görmedi
Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona eren karşılaşmada hakem kararları çok konuşuldu. Antalya Stadı'ndaki 90 dakika büyük çekişmeye sahne olurken, hakem Halis Özkahya'nın iki kritik pozisyonda verdiği kararlar futbolcuları çileden çıkardı. 25. dakikada Talisca'nın golünü iptal eden Özkahya, gerekçe olarak asisti yapan Babel'in rakibine faul yaptığını gösterdi. Futbolcuların itirazlarına rağmen karar değişmezken, 62'de bu kez Antalyasporlu futbolcular isyandaydı.
*Bu pozisyonda Babel topu Talisca'ya indirdi. Hakem Özkahya, Nazım'a faul yapıldğı gerekçesiyle golü iptal etti.
FUTBOLCULAR İSYAN ETTİ
Ceza sahası içindeki ikili mücadele sırasında Beşiktaş'ın yıldızı Medel'in eline çarpan topta devam kararı veren Halis Özkahya, kırmızıbeyazlı futbolcuların büyük tepkisini çekti. Karşılaşmada iki kritik pozisyondaki kararıyla konuşulan Özkahya, bitiş düdüğünün ardından ev sahibi takımın hedefindeki isimdi.
*Antalyaspor bu pozisyonda Medel'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı itirazı yaptı. Özkahya 'devam' dedi.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:38
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Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
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Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Eto'o
Toplam 2
Yorum
Aykut Fiko yil sonu ffp den cenk tosunu satarak pacayi kurtardi diye göbek atiyor kimse cicarito beklemesin ama civatito olur o da bêles se tabi
Bir gol bir penaltı güme gitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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