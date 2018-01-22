Kara Kartal samba yaptı
Charles’in golüyle geriye düşen siyah-beyazlılar pes etmedi. Gecenin yıldızı Talisca 2 şık golle zaferi getirdi. Beşiktaş’ın 2, Antalyaspor’un ise 1 topu direkten döndü!
6 PUAN FARKI KORUDU
İkinci yarıda bu kez Emre Güral 47'de üst direğe takıldı. Beşiktaş, 54'te öne geçti. Quaresma'nın ortasında ikinci kez sahneye çıkan Talisca, kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2. Uzatmalarda Talisca'nın enfes plase şutunda kalecinin de tokatladığı top üçüncü kez direğe takıldı. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 33'e yükselterek, lider Medipol Başakşehir'i 6 puan geriden takibe devam etti. Antalyaspor ise bu sezonki 9. yenilgisini alıp, 17 puanla düşme hattında kaldı.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
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Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
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Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Eto'o
Toplam 2
Yorum
Aykut Fiko yil sonu ffp den cenk tosunu satarak pacayi kurtardi diye göbek atiyor kimse cicarito beklemesin ama civatito olur o da bêles se tabi
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