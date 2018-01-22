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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    samba yaptı

    Kara Kartal samba yaptı

    Charles’in golüyle geriye düşen siyah-beyazlılar pes etmedi. Gecenin yıldızı 2 şık golle zaferi getirdi. ’ın 2, ’un ise 1 topu direkten döndü!

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren , 'u deplasmanda geriden gelerek 2-1 yenip, ikinci yarıya kayıpsız başladı. Yüksek tempoda oynanan maçta ilk gol ev sahibi ekipten geldi. 8'de Deniz Kadah'ın soldan ceza sahasına kestiği topu Charles şık bir vuruşta tavana astı: 1-0. Golden sonra baskısını artıran Beşiktaş 30'da eşitliği sağladı. Atiba'nın pasında, topu gelişine vurarak ağlarla buluşturdu: 1-1. İlk yarının sonunda Quaresma'nın vuruşunda top yan direkten geri geldi.

    6 PUAN FARKI KORUDU
    İkinci yarıda bu kez Emre Güral 47'de üst direğe takıldı. Beşiktaş, 54'te öne geçti. Quaresma'nın ortasında ikinci kez sahneye çıkan Talisca, kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2. Uzatmalarda Talisca'nın enfes plase şutunda kalecinin de tokatladığı top üçüncü kez direğe takıldı. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 33'e yükselterek, lider Medipol Başakşehir'i 6 puan geriden takibe devam etti. Antalyaspor ise bu sezonki 9. yenilgisini alıp, 17 puanla düşme hattında kaldı.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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