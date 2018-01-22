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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’dan akıl dolu asist

    Atiba’dan akıl dolu asist
    KARTAL'ın orta sahadaki atom karıncası Atiba rakip kaleye bir hayli yakın oynadı. Talisca'nın attığı ilk golde de asisti yapan isimdi. Ceza alanında çok akıllı davranıp boş durumdaki Brezilyalı futbolcuyu gördü.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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