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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Yeni ürünlerin %90’ı satıldı

    Yeni ürünlerin %90’ı satıldı
    Beşiktaşlı yönetici Hüseyin Mican, Les Benjamins ürünlerinin gördüğü ilgiyi ve kalan ürünlerde son durumu haber1903'e anlattı. Ürünlerin yüzde 90'ının bittiğini dile getiren Mican; " ürünleri limitli sayıda yapıldı. % 90 civarında bitti. 1-2 modelde az sayıda ürün kaldı. Bu ürünlerin artık devamı olmayacak. Belki ilerleyen günlerde yeni bir koleksiyon için görüşmeler olabilir" dedi.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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