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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    EURO 2024’e desteği!

    EURO 2024’e Pepe desteği!
    'ın Portekizli yıldızı , sosyal medya hesabından Türkiye'ye destek oldu. Türkiye'nin adaylık çalışmalarını sürdürdüğü 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın logo ve sloganı tanıtım toplantısı dün Riva'da yapıldı. UEFA EURO 2024 sloganı "Birlikte paylaşalım" olarak kamuoyuna duyuruldu. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, Türkiye'nin adaylık çalışmfalarının tanıtım videosunu kişisel instagram hesabından paylaştı.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:39
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