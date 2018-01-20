Vida yerini buldu!
Beşiktaş’ın yeni transferi Domagoj Vida’nın lisansı dün çıkarıldı. Pepe’nin sakatlanması, Tosic’in tedavisine devam edilmesi nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda Vida’nın lisansının çıkması herkesi rahatlattı
Dusko Tosic'e pastalı kutlama
Beşiktaşlı yıldız Dusko Tosic'in doğum günü, dün yapılan antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, yeni yaşında Dusko Tosic'e mutluluklar diledi. 33 yaşına basan Dusko Tosic'e pastasının ilk dilimini, yeni transfer Domagoj Vida yedirdi.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:53
-
"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
-
Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
-
Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
Vida yerini buldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.