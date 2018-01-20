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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Vida yerini buldu!

    Vida yerini buldu!

    ’ın yeni transferi ’nın lisansı dün çıkarıldı. Pepe’nin sakatlanması, Tosic’in tedavisine devam edilmesi nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda Vida’nın lisansının çıkması herkesi rahatlattı

    Siyah-beyazlılarda dün önemli gelişmeler yaşandı. Yarın deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçı öncesi savunmasında kriz yaşanırken, yönetimden flaş bir hamle geldi. Pepe'nin Osmanlıspor maçında sakatlanması, 'in tedavisine devam edilmesi ve yeni transfer 'ya henüz lisans çıkarılamaması nedeniyle siyahbeyazlı teknik heyet savunma için formül arayışına girdi. Yönetim son dakika hamlesiyle teknik kadroyu sevindirdi. Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi Hırvat stoper Domagoj Vida'nın lisansı çıktı. Daha önce işlemleri yetişmediği için Osmanlıspor maçında forma giyemeyen Hırvat oyuncu, Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Antalyaspor maçında forma giyebilecek.

    Dusko Tosic'e pastalı kutlama
    Beşiktaşlı yıldız Dusko Tosic'in doğum günü, dün yapılan antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, yeni yaşında Dusko Tosic'e mutluluklar diledi. 33 yaşına basan Dusko Tosic'e pastasının ilk dilimini, yeni transfer Domagoj Vida yedirdi.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:53
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