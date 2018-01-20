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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’ya ‘oyna-kazan’

    Demba Ba’ya ‘oyna-kazan’
    'ın santrfor adaylarından biri olan 'nın durumu belirsizliğini korurken, anlaşma yapılması durumundaki şartlar ise netleşti... Senegalli oyuncu aylardır sakat olmasına ve bir tane bile resmi maç oynamamasına rağmen hala gündemde. Geçen sezon kiralama bedelsiz ve maaşı Shanghai tarafından ödenerek gelen Demba Ba; bu sezon ise 2.5 milyon euro garanti para istedi. Ancak yönetim bu konuda son sözünü söyledi: Maç başı ücret ve başarı bonusları, başka türlü anlaşma yapamayız!..
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:36
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