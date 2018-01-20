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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    ’nın ‘kartlarına’ dikkat

    <a href="/index/halis-ozkahya?id=50b98efb-638a-4fcd-b682-65d30e29151a" class="" rel="tag">Halis Özkahya</a>’nın ‘kartlarına’ dikkat
    Yarın deplasmanda ligin dişli takımlarından 'a konuk olacak olan 'ta, hakem sıkıntısı yaşanıyor. Özkahya, yönettiği son 15 maçında, siyah-beyazlı oyunculara tam 9 kırmızı kartı çıkardı. Ayrıca Beşiktaş, Özkahya yönetiminde çıktığı son 2 maçta ve 'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu..
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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