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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Q7’nin katkısı çok büyük

    Siyah-beyazlı yönetici Albayrak, Portekizli yıldız 'nın takıma büyük katkı sağladığını ifade etti. Metin Albayrak, "Taraftarımızın Quaresma'dan beklentisi her zaman çok fazla olmuştur. 'ı ve futbol oynamayı çok seviyor. Şampiyonluklarda büyük katkısı var. Bu sezon da aynı şekilde katkı sağlayacağına eminim. Tecrübesi, iş ahlakı ve profesyonelliğiyle her zaman farklı bir yerde olacak" diye konuştu.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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