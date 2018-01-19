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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Yarı finalde derbi olabilir!

    Yarı finalde derbi olabilir!

    çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son 8'de Akın Çorap Giresunspor'la eşleşirken, Gençlerbirliği ile eşleşti. Bu iki eşleşmenin galipleri yarı finalde karşılaşacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe bu turu geçerse yarı finalde birbirlerine rakip olacaklar.

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:25
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