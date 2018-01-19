Yarı finalde derbi olabilir!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son 8'de Fenerbahçe Akın Çorap Giresunspor'la eşleşirken, Beşiktaş Gençlerbirliği ile eşleşti. Bu iki eşleşmenin galipleri yarı finalde karşılaşacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe bu turu geçerse yarı finalde birbirlerine rakip olacaklar.