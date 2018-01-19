Yarı finalde derbi olabilir!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son 8'de Fenerbahçe Akın Çorap Giresunspor'la eşleşirken, Beşiktaş Gençlerbirliği ile eşleşti. Bu iki eşleşmenin galipleri yarı finalde karşılaşacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe bu turu geçerse yarı finalde birbirlerine rakip olacaklar.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:25
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Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Toplam 34
Yorum
alemin kralı Playof yok mu playof?
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Giresunspor Beşiktaş’ı istiyor
Toplam 5
Yorum
Saim Manisa teknik direktorude yenecegiz felan demisti :))
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Yıldırım kazanmak için çok çalışıyor!
Toplam 6
Yorum
demu34 Artık git utanma da kalmamış sende adayım Ali Koç açıklaması yapıp sonrada vazgeçip seçim çalışması yapman senin nasıl bir kişi olduğunu gös
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