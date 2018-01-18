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HEPSİ
    18 Ocak 2018, Perşembe
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    için başvuru yok

    <a href="/index/larin?id=36a3c8fc-2b68-4896-8dad-41a910ab710b" class="" rel="tag">Larin</a> için başvuru yok

    , Kanadalı forvet Cyle için beklemeye geçti

    , görüşmelere başladığını duyurduğu için beklemeye geçti. Orlando City'nin 'in 3+2 yıllık sözleşmesindeki opsiyonu Kanadalı oyuncudan habersiz bir şekilde kullanması transfer tartışmalarına neden olurken; da beklemeye geçti. Larin transferi için oyuncunun menajerin pürüzleri ortadan kaldırmasını bekleyen Beşiktaş, Kanadalı futbolcunun lisans işlemleri için de Türkiye Futbol Federasyonu'na lisan müracatı yapmadı. LARİN transferi için Beşiktaş'tan bonservis bedeli talep eden Orlando City, siyah-beyazlı kulüp tarafından bu ödemenin yapılmaması durumunda konuyu FIFA'ya taşıyacaklarını iletti. Beşiktaş yönetimi de Larin transfer sürecinde Orlando City'nin Kanadalı futbolcunun kendileri ile görüştüğünü öğrenince sözleşmeyi otomatik olarak "oyuncudan habersiz" olarak uzattığını ve bu durumun FIFA tarafından kabul edilmeyeceği görüşünü savunuyor

    Şenol Güneş, sözleşmesi resmileşmediği için Larin'i takım idmanlarına almazken, Kanadalı golcü ABD'den getirttiği antrenörü eşliğinde çalışıyor.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:19
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