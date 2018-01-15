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    15 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    filmi oldu

    Reklam filmi oldu

    ‘Com e to ’ akımını güçlendirmeyi amaçlayan yeni iletişim kampanyası bugün tanıtılacak. Kampanya için hazırlanan filmi tüm dünyada yayınlanacak

    Sadece 'de değil, dünyada büyük ses getiren; Beşiktaşlı yıldız futbolcuların yanı sıra dünyanın tanıdığı isimlerin katıldığı 'Come To ' akımı, yeni iletişim kampanyası ile daha da güçlenecek. Kampanya tanıtımı, bugün saat 11.00'de başkan 'ın da katılımıyla VodafonePark'ta yapılacak. Kampanya dahilinde başta Vodafone olmak üzere sponsorların desteğiyle hazırlanan filminin galası gerçekleştirilecek. Reklam filmi, dünyanın dört bir köşesinde para ödenerek TV'lerden yayınlatılacak.
    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:35
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