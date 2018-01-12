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    12 Ocak 2018, Cuma
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    farkı

    Quaresma farkı
    Portekizli yıldız , maç başına attığı şut paslarında bu sezon kendi zirvesine ulaştı. İlk sezonda maç başına 1.9, geçen sezon ise 2.6 şut pası atan Quaresma, bu sezon maç başına 3.1 şut pası ile oynuyor. Fakat Q7, 2015-16'da her 152 dakikada bir, geçen sezon her 170 dakikada bir gol katkısı yaparken, bu sezon sahada kaldığı her 395 dakikada bir gol katkısı yapabildi.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:17
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