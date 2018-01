Quaresma farkı

Portekizli yıldız Quaresma , maç başına attığı şut paslarında bu sezon kendi zirvesine ulaştı. İlk sezonda maç başına 1.9, geçen sezon ise 2.6 şut pası atan Quaresma, bu sezon maç başına 3.1 şut pası ile oynuyor. Fakat Q7, 2015-16'da her 152 dakikada bir, geçen sezon her 170 dakikada bir gol katkısı yaparken, bu sezon sahada kaldığı her 395 dakikada bir gol katkısı yapabildi.