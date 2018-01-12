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    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    10 kulüp peşindeydi

    10 kulüp peşindeydi
    'un, Everton'a gitmesinde aracı olan menajer Ceylan Çalışkan, "Cenk oynamaya başladıktan sonra İngiliz kulüplerine onun ismini verdim. Bugüne kadar 6 İngiliz, 2 İtalyan, 2 İspanyol kulübü gelerek Cenk Tosun'u izlemeye başladılar" ifadesini kullandı.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:20
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