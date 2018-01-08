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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    ‘Çıkar çabuk şortu Orkan’

    ‘Çıkar çabuk şortu Orkan’
    İnstagram sayfasından Orkan Çınar ile 'nın fotorafını paylaştı. Eveton'a giden Cenk- Tosun, 23 numaralı şortunun Orkan tarafından giyildiğini görünce bir yorum bıraktı. esprili şekilde "Orkan çıkar çabuk o şortu" yazdı.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:59
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