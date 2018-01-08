‘Asla görüşemezler’
Başkan Fikret Orman’a Oğuzhan ve Tolgay’ın sözleşmeleri soruldu. Orman “Benim isteğim olmadan hiç kimseyle görüşemezler. Burası bir mutluluk yuvası” dedi
Orman, "Oğuzhan kaptanımız. Tolgay ile prensip anlaşmasına vardık. Gönderme niyetimiz yok. Oyuncularım benim isteğim olmadan hiç kimseyle görüşemezler. Burası mutluluk yuvası" dedi. Orman, Negredo'yu hatırlatıp şartlar uygun hale gelirse forvet alacaklarını belirtti.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:55
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
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