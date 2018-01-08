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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    ‘Asla görüşemezler’

    ‘Asla görüşemezler’

    Başkan ’a Oğuzhan ve Tolgay’ın sözleşmeleri soruldu. Orman “Benim isteğim olmadan hiç kimseyle görüşemezler. Burası bir mutluluk yuvası” dedi

    Başkan Fikret Orman dün basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet yaptı. Orman'a anlaşmaya varılan ancak resmen açıklanmayan Oğuzhan Özyakup ile Tolgay Arslan'ın durumları soruldu. Siyah-beyazlıların başkanı iki futbolcunun başka takımlarla transfer görüşme yapma ihtimalinin olmadığını söyledi.

    Orman, "Oğuzhan kaptanımız. Tolgay ile prensip anlaşmasına vardık. Gönderme niyetimiz yok. Oyuncularım benim isteğim olmadan hiç kimseyle görüşemezler. Burası mutluluk yuvası" dedi. Orman, Negredo'yu hatırlatıp şartlar uygun hale gelirse forvet alacaklarını belirtti.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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