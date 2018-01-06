Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, 'Abim' dediği Burak Yılmaz'a Twitter üzerinden cevap verdi. Burak Yılmaz'ın "Yolun açık olsun Paşam" paylaşımına Cenk, "Çok sağol Kral.. Seni Seviyorum abim.." şeklinde cevap verdi. Cenk ayrıca "Yolun açık olsun hakiki Tosun Paşa" yazan Arda Turan'a da "Kaptanım hakkımızda hayırlısı.. Seni seviyorum" şeklinde dönüş yaptı.

İşte o paylaşımlar...









