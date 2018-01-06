Cenk Tosun o isme cevap verdi: "Çok sağol Kral!"
Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, 'Abim' dediği Burak Yılmaz'a Twitter üzerinden cevap verdi. Burak Yılmaz'ın "Yolun açık olsun Paşam" paylaşımına Cenk, "Çok sağol Kral.. Seni Seviyorum abim.." şeklinde cevap verdi. Cenk ayrıca "Yolun açık olsun hakiki Tosun Paşa" yazan Arda Turan'a da "Kaptanım hakkımızda hayırlısı.. Seni seviyorum" şeklinde dönüş yaptı.
İşte o paylaşımlar...
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:23
-
Sola Ramirez!
Toplam 1
Yorum
yavuz bu yönetim iyi bir topcu alamaz gene vanpörsügibi işe yaramaz biri alır yattarak parası alır gider insan biray önceden bulur şimdi alır .
-
Cenk Tosun resmen Everton'da
Toplam 8
Yorum
Selo Bir fb olarak tosun paşaya başarılar diliyorum düzgün adam taraftarı germeyen...
-
Diyeceğim bu!
Toplam 1
Yorum
Geleceği söndürmeyin Aykut hoca insan kazandırma peşinde değil sadece günü kurtarmaya çalışıyor bu gençlere yazık sahip çıkın ozan tufan gelecekte yıldız olacak
Cenk Tosun o isme cevap verdi: "Çok sağol Kral!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.