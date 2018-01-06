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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    o isme cevap verdi: "Çok sağol Kral!"

    Cenk Tosun o isme cevap verdi: "Çok sağol Kral!"

    Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan , 'Abim' dediği 'a Twitter üzerinden cevap verdi. Burak Yılmaz'ın "Yolun açık olsun Paşam" paylaşımına Cenk, "Çok sağol Kral.. Seni Seviyorum abim.." şeklinde cevap verdi. Cenk ayrıca "Yolun açık olsun hakiki Tosun Paşa" yazan Arda Turan'a da "Kaptanım hakkımızda hayırlısı.. Seni seviyorum" şeklinde dönüş yaptı.

    İşte o paylaşımlar...




    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:23
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