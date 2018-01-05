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    05 Ocak 2018, Cuma
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    İşte Cenk'in imza atacağı saat ve alacağı ücret!

    İşte Cenk'in imza atacağı saat ve alacağı ücret!

    İngiliz ekibi 'la anlaşan , bugün sağlık kontrolünden geçti. Yıllık 4 milyon Euro alacak yıldız oyuncu, bu akşam TSİ 20:00'de kendisini 4,5 yıllığına Everton'a bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacak.

    Cenk için imza töreni bu akşam TSİ saat 20.00'de yapılacak. Başarılı futbolcu Liverpool'la oynanacak mücadeleyi tribünden takip edecek.

    26 yaşındaki oyuncunun ilk maçına ise 13 Ocak 2018'de Tottenham'la Wembley'de oynanacak zorlu deplasmanda çıkması bekleniyor..

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:36
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