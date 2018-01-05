İşte Cenk'in imza atacağı saat ve alacağı ücret!
İngiliz ekibi Everton'la anlaşan Cenk Tosun, bugün sağlık kontrolünden geçti. Yıllık 4 milyon Euro alacak yıldız oyuncu, bu akşam TSİ 20:00'de kendisini 4,5 yıllığına Everton'a bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacak.
26 yaşındaki oyuncunun ilk maçına ise 13 Ocak 2018'de Tottenham'la Wembley'de oynanacak zorlu deplasmanda çıkması bekleniyor..
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:36
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‘Janssen’ etkisiyle kaldı
Toplam 8
Yorum
alik persie ve fernandao oldukça fb şampiyon olamaz.yerine alınmasa bile kiralık çok oyuncu var.
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3 büyüklerden Münir Özkul mesajı
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK MEKANI CENNET OLSUN NURLAR İÇİNDE YATSIN. (ADAM)LARIN NESLİ TÜKENİYOR BÖYLE ASİL VEFAKAR CEFAKAR İNSANLAR GÜNÜMÜZ NESLİNDEN (ÇIKAR MI.!?)
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Emre Belözoğlu antrenmanı yarıda bıraktı
Toplam 1
Yorum
gSLI Bu adam hala top oynuyor helal olsun valla...
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