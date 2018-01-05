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    05 Ocak 2018, Cuma
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    'un çıkacağı ilk maç belli oldu

    Cenk Tosun'un çıkacağı ilk maç belli oldu

    'ın yıldız oyuncusu , bugün sağlık kontrolünden geçti.

    'ın yıldız golcüsü 'un transferi tamamlandı. Golcü oyuncu Everton için sağlık kontrollerinden geçti. Ancak Cenk, resmi işlemleri yetişmediği için Liverpool'la bu akşam oynanacak kupa maçında kadroda yer alamayacak.

    26 yaşındaki oyuncunun ilk maçına 13 Ocak 2018'de Tottenham'la Wembley'de oynanacak zorlu deplasmanda çıkması bekleniyor.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:37
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