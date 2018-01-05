Cenk Tosun'un çıkacağı ilk maç belli oldu
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Cenk Tosun, bugün sağlık kontrolünden geçti.
26 yaşındaki oyuncunun ilk maçına 13 Ocak 2018'de Tottenham'la Wembley'de oynanacak zorlu deplasmanda çıkması bekleniyor.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:37
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‘Janssen’ etkisiyle kaldı
Toplam 8
Yorum
alik persie ve fernandao oldukça fb şampiyon olamaz.yerine alınmasa bile kiralık çok oyuncu var.
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3 büyüklerden Münir Özkul mesajı
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK MEKANI CENNET OLSUN NURLAR İÇİNDE YATSIN. (ADAM)LARIN NESLİ TÜKENİYOR BÖYLE ASİL VEFAKAR CEFAKAR İNSANLAR GÜNÜMÜZ NESLİNDEN (ÇIKAR MI.!?)
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Emre Belözoğlu antrenmanı yarıda bıraktı
Toplam 1
Yorum
gSLI Bu adam hala top oynuyor helal olsun valla...
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