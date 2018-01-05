Efes'ten ayrıldı Beşiktaş'a gidiyor
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, sezon başında takıma katılan oyun kurucu Josh Adams ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeni başantrenör Ergin Ataman'ın gelecek planlarında yer almayan Adams, dün oynanan Panathinaikos maçında son kez Anadolu Efes formasını giydi ve bugün resmen takımdan ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2017-18 sezonu başında kadromuza dahil olan Josh Adams ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Josh Adams'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" denildi.
Josh Adams'ın yakın dönemde Beşiktaş Sompo Japan ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 18:28
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Yevhen Seleznyov, Akhisarspor'da
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özk geçmiş olsun bar pavyon gezer izmirde artık
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
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MUSA harun kardeş,centilmenlik lafları iyi güzel de bu konuda konuşamayacak tek taraftar topluluğuGS dır.onun taraftarlarıdırTRABZONSPORU
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Arda Turan resmi hesabından duyurdu!
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karakartal ya bırak arda yapıyosun yapıyosun sonra photoshop diyosun hep bi kılıf uyduruyorsun. koskoca barcelonadasın gündeme geldiğin konulara bak...
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