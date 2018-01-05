Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, sezon başında takıma katılan oyun kurucu Josh Adams ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeni başantrenör Ergin Ataman'ın gelecek planlarında yer almayan Adams, dün oynanan Panathinaikos maçında son kez Anadolu Efes formasını giydi ve bugün resmen takımdan ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "2017-18 sezonu başında kadromuza dahil olan Josh Adams ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Josh Adams'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" denildi.

Josh Adams'ın yakın dönemde Beşiktaş Sompo Japan ile sözleşme imzalaması bekleniyor.