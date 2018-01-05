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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Efes'ten ayrıldı 'a gidiyor

    Efes'ten ayrıldı <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a gidiyor

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , sezon başında takıma katılan oyun kurucu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Yeni başantrenör 'ın gelecek planlarında yer almayan Adams, dün oynanan Panathinaikos maçında son kez formasını giydi ve bugün resmen takımdan ayrıldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "2017-18 sezonu başında kadromuza dahil olan ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Josh Adams'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" denildi.
    Josh Adams'ın yakın dönemde Sompo Japan ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 18:28
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