Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz, takımdan ayrıldı.
Sezon başında TFF 2'nci Lig'e yükselen Sakaryaspor'a büyük ümitlerle transfer edilen Batuhan Karadeniz'in takımdan ayrıldığı açıklandı. Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların formasını giyen Batuhan Karadeniz, yönetimle anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Takımla birlikte Antalya'da kampta bulunan Batuhan Karadeniz, bugün antrenmanlara çıkmamıştı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:24
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özk geçmiş olsun bar pavyon gezer izmirde artık
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
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MUSA harun kardeş,centilmenlik lafları iyi güzel de bu konuda konuşamayacak tek taraftar topluluğuGS dır.onun taraftarlarıdırTRABZONSPORU
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Arda Turan resmi hesabından duyurdu!
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karakartal ya bırak arda yapıyosun yapıyosun sonra photoshop diyosun hep bi kılıf uyduruyorsun. koskoca barcelonadasın gündeme geldiğin konulara bak...
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