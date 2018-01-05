Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı

Sezon başında TFF 2'nci Lig'e yükselen Sakaryaspor'a büyük ümitlerle transfer edilen Batuhan Karadeniz'in takımdan ayrıldığı açıklandı. Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların formasını giyen Batuhan Karadeniz, yönetimle anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.



Takımla birlikte Antalya'da kampta bulunan Batuhan Karadeniz, bugün antrenmanlara çıkmamıştı.