;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ile yollar ayrıldı

    Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'da forma giyen , takımdan ayrıldı.

    Sezon başında TFF 2'nci Lig'e yükselen Sakaryaspor'a büyük ümitlerle transfer edilen 'in takımdan ayrıldığı açıklandı. Bir dönem ve Trabzonspor gibi takımların formasını giyen Batuhan Karadeniz, yönetimle anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

    Takımla birlikte Antalya'da kampta bulunan Batuhan Karadeniz, bugün antrenmanlara çıkmamıştı.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN