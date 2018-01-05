Beşiktaş'tan flaş transfer! Anadolu Efes'in yıldızı...
Anadolu Efes, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Josh Adams ile yollarını ayırdığını açıkladı. Bu açıklamanın üstünden bir saat bile geçmeden Adams'ın Beşiktaş Sompo Japan ile sözleşme imzaladığı duyuruldu.
Siyah-beyazı ekip, Adams'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Bu sezonun başında katıldığı Efes'te 16 Euroleague ve 6 BSL maçında forma giyen Wyoming çıkışlı oyun kurucu bu sezon, 18.7 dakika, 8 sayı, 2.1 ribound, 2 asist ortalamalarıyla mücadele verdi.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:52
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Yevhen Seleznyov, Akhisarspor'da
Toplam 2
Yorum
özk geçmiş olsun bar pavyon gezer izmirde artık
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
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Yorum
MUSA harun kardeş,centilmenlik lafları iyi güzel de bu konuda konuşamayacak tek taraftar topluluğuGS dır.onun taraftarlarıdırTRABZONSPORU
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Arda Turan resmi hesabından duyurdu!
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karakartal ya bırak arda yapıyosun yapıyosun sonra photoshop diyosun hep bi kılıf uyduruyorsun. koskoca barcelonadasın gündeme geldiğin konulara bak...
Beşiktaş'tan flaş transfer! Anadolu Efes'in yıldızı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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