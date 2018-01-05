Beşiktaş'tan flaş transfer! Anadolu Efes'in yıldızı...

Siyah-beyazı ekip, Adams'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.





Bu sezonun başında katıldığı Efes'te 16 Euroleague ve 6 BSL maçında forma giyen Wyoming çıkışlı oyun kurucu bu sezon, 18.7 dakika, 8 sayı, 2.1 ribound, 2 asist ortalamalarıyla mücadele verdi.



