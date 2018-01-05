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    05 Ocak 2018, Cuma
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    'tan flaş transfer! 'in yıldızı...

    Beşiktaş'tan flaş transfer! Anadolu Efes'in yıldızı...

    , Birleşik Amerikalı oyun kurucu Josh Adams ile yollarını ayırdığını açıkladı.  Bu açıklamanın üstünden bir saat bile geçmeden Adams'ın Sompo Japan ile sözleşme imzaladığı duyuruldu.

    Siyah-beyazı ekip, Adams'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



    Bu sezonun başında katıldığı Efes'te 16 Euroleague ve 6 BSL maçında forma giyen Wyoming çıkışlı oyun kurucu bu sezon, 18.7 dakika, 8 sayı, 2.1 ribound, 2 asist ortalamalarıyla mücadele verdi.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:52
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