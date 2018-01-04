 ‘Vida ile 14 yabancı bildireceğiz’ – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    ile 14 yabancı bildireceğiz’

    ‘Vida ile 14 yabancı bildireceğiz’
    Beşiktaş Başkanı , 'nın transferiyle birlikte takımdaki yabancı sayısının fazlalaştığının sorulması üzerine, "UEFA'ya bildireceğimiz liste Vida ile 14 yabancı oyuncumuz var. Takımda şans bulamayanların oynaması açısından isteği var. Bunlar tabii ki önümüzdeki süreçte görülecek şeyler" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:35
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