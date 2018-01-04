Kartal Antalya’da
Beşiktaş ?ikinci yarı kamp hazırlıklarına Antalya'da başladı.
Kupa maçında oynayan oyuncular 2 gün daha izinli olduğu için takım uçağında Şenol Güneş ile beraber Talisca, Fabricio, Medel, Necip, Atınç, Utku ve genç futbolcular yer aldı. İngiltere'de bulunan Cenk Tosun ve takım arayan Boyko kamp kadrosunda yer almıyor.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:43
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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