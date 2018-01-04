 Kartal Antalya’da – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Kartal ’da

    Kartal Antalya’da

    ?ikinci yarı kamp hazırlıklarına 'da başladı.

    Çalışmalarını 12 gün boyunca Belek bölgesinde sürdürecek olan siyah-beyazlılar, 9 Ocak Salı günü 18.00'de Hollanda'nın ADO Den Haag ve 12 Ocak Cuma günü de 17.00'de Arnavutluk'un Skenderbeu takımları ile hazırlık maçı yapacak.

    Kupa maçında oynayan oyuncular 2 gün daha izinli olduğu için takım uçağında ile beraber , Fabricio, Medel, Necip, Atınç, Utku ve genç futbolcular yer aldı. İngiltere'de bulunan Cenk Tosun ve takım arayan Boyko kamp kadrosunda yer almıyor.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:43
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