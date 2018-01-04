 Bayern Münih kalecisiz kaldı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    kalecisiz kaldı

    Bayern Münih kalecisiz kaldı
    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi 'in başı sakatlıklarla belada. As kalecisi Neuer sakatken Alman ekibine bir kötü haber daha geldi. 'da kampta olan Bayern'de Neuer'in yokluğunda kaleyi devralan Sven Ulreich sakatlandı. Bayern'de 17 yaşındaki kaleci Christian Früchtl de daha önce sakatlanmıştı. Bavyera ekibinin kadrosunda 36 yaşındaki Tom Starke dışında kaleci kalmadı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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