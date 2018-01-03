Bayern Münih'i korkutan sakatlık!
Bayern Münih'de kaleci Sven Ulreich sakatlandı.
Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'in ikinci kalecisi Sven Ulreich, elinden geçirdiği sakatlık nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı. Tecrübeli kaleci Manuel Neuer'in sakatlığı nedeniyle forma şansı bulan 29 yaşındaki file bekçisinin idmanı tamamlayamaması, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak olan Alman ekibinde şok etkisi yarattı.
Devre arasını kampını Katar'da yapan Bayern Münih'in gerçekleştirdiği antrenmanda, bir topu savuşturmak isteyen başarılı file bekçisi sağ elinin orta parmağından sakatlık geçirdi. Ulreich'in sakatlığının ardından takım doktorları tecrübeli kaleciye anında müdahale etti.
Soğuk su dolu bir bardağa parmağını sokan Ulreich, golf arabasıyla antrenman sahasından çıkartılırken sportif direktör Hasan Salihamidzic'in sakatlık hakkında bilgi aldığı belirtildi. Tedavisi için ilk olarak takımın kaldığı otele götürülen Ulreich'in son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
Uzun süredir sahalardan uzak kalan Neuer'in yokluğunda başarılı bir performans sergileyen Ulreich'in sakatlığının ciddi olması halinde kaleye 36 yaşındaki Tom Starke'ın geçmesi bekleniyor.
Beşiktaş ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçı 20 Şubat'ta Almanya'da oynayacak.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:37
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Orkan Çınar Konyaspor yolunda
Toplam 2
Yorum
hattrick Orkan Çınar Konyaspor yolunda ! ne bu otobüs firmalarının reklamları gibi Orkan Çınar Konya yolunda çok yakında hizmetinizde der gibi olmuş
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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