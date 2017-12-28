Bayer Münih'ten Carrasco hamlesi
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Alman devi Bayern Münih'te hareketli günler yaşanıyor.
Devre arasonda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Bavyera ekibi, Hoffenheim'dan Sandro Wagner'i kadrosuna dahil etmişti.
Alman devi, transferdeki ikinci bombayı Atletico Madrid'in Belçikalı yıldızı Yannick Carrasco'yu alarak patlatmayı planlıyor. İspanyol gazetesi As'ın haberine göre; Atletico teknik direktörü Diego Simeone, 24 yaşındaki futbolcunun satışına onay verdi. İspanyol ekibi ile sözleşmesi 2022'de sona erecek olan yıldız futbolcuyla Bayern Münih'in yanı sıra İngiliz ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:13
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Cenk Tosun, Everton'da!
Toplam 18
Yorum
zafer cenk ordaki katı defansta gol de atamaz. zavallı zaten beleşten atıyor. bi özellik yok. basit goller.
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Fabio'ya kanca
Toplam 4
Yorum
ercaner eyi gözel ama yaş 32 olmuş miadı dolmuş. bedavaysa al 1-2 sene oynar.
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Cenk Tosun, Everton'da!
Toplam 18
Yorum
Ali M. Helal Olsun Valla Demba ba Geldi Yedek Kaldı Gomez Geldi Yedek Kaldı Aboubakar Geldi Gene Yedek Kaldı Ama Sabr Etti,Çabaladı Sonunda 28M.
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