Bayer Münih'ten Carrasco hamlesi

Devre arasonda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Bavyera ekibi, Hoffenheim'dan Sandro Wagner'i kadrosuna dahil etmişti.

Alman devi, transferdeki ikinci bombayı Atletico Madrid'in Belçikalı yıldızı Yannick Carrasco'yu alarak patlatmayı planlıyor. İspanyol gazetesi As'ın haberine göre; Atletico teknik direktörü Diego Simeone, 24 yaşındaki futbolcunun satışına onay verdi. İspanyol ekibi ile sözleşmesi 2022'de sona erecek olan yıldız futbolcuyla Bayern Münih'in yanı sıra İngiliz ekiplerinin de ilgilendiği belirtildi.