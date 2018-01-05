Pjaca'nın yeni adresi belli oldu
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, Hırvat milli oyuncu Marko Pjaca'yı Juventus'tan kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.
Juventus'un 2016'da Dinamo Zagreb'den 23 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattığı Pjaca, geçen sezon yaşadığı ciddi sakatlığın ardından bu sezon İtalya temsilcisinde forma şansı bulamamıştı.
Marko Pjaca, Hırvatistan Milli Takımı'nda 13 maçta görev aldı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:23
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Nabir Dirar o listede
Toplam 4
Yorum
koyucu sağ bek olarak iyi ama sağ açık olarak hiçte iç açıcı bir performans sergilemedi 1-2 maç haricinde.
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Kevin gitmek istiyor mu?
Toplam 1
Yorum
emre hocam bu oyuncuyu alın boyle oyuncu bıta tekgelmez mırsallas galatasarayda basarılı olacak
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Persie dönemi bitti
Toplam 18
Yorum
yavuz bence gitsin gidecekler arasında başkanında artık çekilmesi gerek koskoca takımı mafetdi bitirdi yeter çekilsin aziz bey çiftligi oldu
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