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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    'ten 6 gollü galibiyet

    Bayern Münih'ten 6 gollü galibiyet

    Hazırlık maçında 'ın takımıyla karşılaşan , rakibini 6-0 yendi

    Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından , hazırlık maçında temsilcisi 'yi 6-0 mağlup etti.

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Katar'ın başkenti Doha'da oynanan mücadelenin ilk yarısını, 38. dakikada Sandro Wagne'nin attığı golle 1-0 üstün tamamladı.

    Alman temsilcisine farkı getiren golleri, 53. dakikada Corentin Tolisso, 57. dakikada , 67. dakikada Kingsley Coman, 73. dakikada Niklas Dorsch ve 88. dakikada Niklas Süle kaydetti.

    Bayern Münih, ligin ikinci yarısındaki ilk maçında 12 Ocak Cuma günü deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:07
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