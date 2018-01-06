Bayern Münih'ten 6 gollü galibiyet
Hazırlık maçında Katar'ın El Ehli takımıyla karşılaşan Bayern Münih, rakibini 6-0 yendi
Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih, hazırlık maçında Katar temsilcisi El Ehli'yi 6-0 mağlup etti.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Katar'ın başkenti Doha'da oynanan mücadelenin ilk yarısını, 38. dakikada Sandro Wagne'nin attığı golle 1-0 üstün tamamladı.
Alman temsilcisine farkı getiren golleri, 53. dakikada Corentin Tolisso, 57. dakikada Arjen Robben, 67. dakikada Kingsley Coman, 73. dakikada Niklas Dorsch ve 88. dakikada Niklas Süle kaydetti.
Bayern Münih, ligin ikinci yarısındaki ilk maçında 12 Ocak Cuma günü deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşacak
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:07
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Konoplyanka bombası!
Toplam 5
Yorum
Recep Tayyıp ERDOGAN REIS Kesınlıkle alınması gereken transferlerden bır tanesı Konoplyanka ve belhandanın yerınede shaktardan BERNARD Bu ısımler kesınlıkle alınmalı.
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Bongonda Çizme’ye
Toplam 2
Yorum
pulat büyük bir yıldız olacak ve bizim akılsız yöneticiler kafayı duvarlara vuracaklar. yazık çok yazık.
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Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!
Toplam 2
Yorum
Helal olsun HAKKIMIZ SANA HELAL OLSUN CENK'İMİZ. HER ZAMAN KALBİMİZDESİN.
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