2 metreden arkadaşımı duyamadım
Domago j Vida , “Beşiktaş taraftarı muhteşem. Geçtiğimiz sene İstanbul’da oynadığımız maçta 2 metre uzaktaki arkadaşımızı duyamadık” dedi
GURUR DUYUYORUM
Beşiktaş'a gelmekten dolayı büyük bir onur duyduğunu ifade eden Vida şöyle devam etti: "Başkan Orman, Hırvatistan'a geldi ve o zaman bana inanılmaz bir ilgi gösterdi. Bana olan ilgi ve alakadan dolayı da zaten o anda kararımı vermiştim. Kiev ile sözleşmemi bitmesine uzun bir süre vardı ve beklemek zorundaydım. Taraftarlar gibi ben de bekledim. Türkiye'den ve diğer ülke takımlarından da teklif geldi. Ancak ben artık Beşiktaş'tayım ve onlar geride kaldı. Hep birlikte burada kendimizi kanıtlayacağız. Büyük bir aileye, büyük bir camiaya geliyorum. 4.5 yıl birlikte olacağız."
Pepe'yi anlattılar
Modric'in kendisine Pepe'yi uzun uzun anlattığını ifade eden Vida, "Bu sene Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim ama lig maçlarını pek takip edemedim, geleceğim takım olduğu için bilgiler aldım. Modric bana Pepe'yi anlattı. Nasıl biri olduğunu çok iyi biliyorum. Mitrovic ile de tanışıyoruz, burada birlik olacağız. Lens ile takım arkadaşıydım" şeklinde konuştu.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:34
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
2 metreden arkadaşımı duyamadım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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