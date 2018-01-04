 2 metreden arkadaşımı duyamadım – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    2 metreden arkadaşımı duyamadım

    2 metreden arkadaşımı duyamadım

    Domago j Vida , “Beşiktaş taraftarı muhteşem. Geçtiğimiz sene ’da oynadığımız maçta 2 metre uzaktaki arkadaşımızı duyamadık” dedi

    SİYAH-beyazlıların yeni transferi Vida, Beşiktaşlı taraftarlar için 'muhteşem' ifadesini kullandı. Hırvat yıldız, "Taraftarımız harika, inanıyoruz ki onlarla daha birçok başarılara imza atacağız. Sakatlandığım maçta bana gösterilen ilgiyi unutmadım. formasıyla 'da oynadığımız son maçta, 2 metre mesafedeki arkadaşımızı duyamadık! Fazla söze gerek yok, muhteşemler" ifadelerini kullandı. Vida, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Bayern Münih maçıyla ilgili de "Bayern maçı zor olacak ama bizim de hedeflerimiz var. Tur atlamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Beşiktaş çok güçlü bir takıma sahip" yorumunu yaptı.

    GURUR DUYUYORUM
    Beşiktaş'a gelmekten dolayı büyük bir onur duyduğunu ifade eden Vida şöyle devam etti: "Başkan Orman, Hırvatistan'a geldi ve o zaman bana inanılmaz bir ilgi gösterdi. Bana olan ilgi ve alakadan dolayı da zaten o anda kararımı vermiştim. Kiev ile sözleşmemi bitmesine uzun bir süre vardı ve beklemek zorundaydım. Taraftarlar gibi ben de bekledim. 'den ve diğer ülke takımlarından da teklif geldi. Ancak ben artık Beşiktaş'tayım ve onlar geride kaldı. Hep birlikte burada kendimizi kanıtlayacağız. Büyük bir aileye, büyük bir camiaya geliyorum. 4.5 yıl birlikte olacağız."

    Pepe'yi anlattılar
    Modric'in kendisine Pepe'yi uzun uzun anlattığını ifade eden Vida, "Bu sene Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim ama lig maçlarını pek takip edemedim, geleceğim takım olduğu için bilgiler aldım. Modric bana Pepe'yi anlattı. Nasıl biri olduğunu çok iyi biliyorum. Mitrovic ile de tanışıyoruz, burada birlik olacağız. Lens ile takım arkadaşıydım" şeklinde konuştu.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:34
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