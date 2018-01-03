Beşiktaş'ın transfer hedefleri!

Başkan Fikret Orman Chicharito ile sürpriz yapabilir. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş ile ismi anılmasa da önceki yıllarda Siyah Beyazlı ekibin transfer listesinde yer almış bir futbolcu olan Javier Hernandez, Londra ekiplerinden West Ham United'da oynuyor. Sürekli 11 oyuncusu olmayan Chicharito, Premier Lig'de bu sezon 16 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı.