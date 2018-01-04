Skibbe: Beni hayret ettirdi
Everton ile sözleşme imzalamaya hazırlanan Cenk Tosun, Almanya'nın da gündeminde.
Wolfsburg maçı öncesi Halil (Altıntop) ile Selim (Teber) bana gelerek Cenk'e şans vermem gerektiğini söylediler. Ben de son 15 dakika Halil'in yerine oynattım. Hiçbir varlığı olmadı, zaten sözleşmesinin yenilenmesini de istemedim. Bu kadar kendini geliştirmesi beni hayret ettirdi. Demek ki mükemmel bir teknik adamla çalışıyor" dedi.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:13
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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